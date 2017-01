Ins Neue Jahr getanzt

05.01.2017, 07:14 Uhr

Sylvesterveranstaltung in Niederkreuzstetten bescherte Tanzbegeisterten und Familien einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Der traditionelle Sylvesterball in der Pizzeria Camillo in Niederkreuzstetten ist ein Garant für einen beschwingten Tanzabend und beste Unterhaltung. Veranstalter SPÖ Kreuzstetten unter ihrem Ortsvorsitzenden Roland Kreiter begrüßte als Ehrengast Bürgermeister Adolf Viktorik und den Ehrenvorsitzenden Adolf Viktorik Senior. Weiters waren die SPÖ-Bezirksfrauen mit Vorsitzender Claudia Musil vertreten.Die treuen Stammgäste und Gästegruppen aus Hautzendorf, Großrußbach und Wien waren von der neuen Band begeistert. Das Trio "Overdrive" unter Reinhard Hochleitner sorgte für gute Stimmung und Freude bei den Tanzbegeisterten.Besonders freute die Veranstalter, dass einige Paare wie in alten Zeiten ihre Kinder mitgenommen hatten. Das gab der ganzen Veranstaltung eine familäre Note."Gutes Essen und gute Musik, eine Tombola und der Donauwalzer nach Mitternacht, das war ein perfekter Jahresausklang und wunderbarer Start ins neue Jahr!" waren sich alle Besucher einig.