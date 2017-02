Ist ihr Kind in einer schwierigen Phase?

07.02.2017, 19:00 Uhr

Schulung von Selbstbewusstsein und Sozialverhalten – je früher umso nachhaltiger.

Lernblockaden, Ängste und Stress machen Schule zum täglichen Spießrutenlauf. Druck erzeugt aber häufig nur eine „Null Bock“ – Mentalität. Misserfolg nagt am Selbstbewusstsein. Ein ausgeglichenes Zusammenleben wird immer schwieriger.

Das Institut Kutschera, mit Kinder- & Jugendcoach, Resonanz-Trainerin Monika Festenburg, MSc und Kinder- & Jugendcoach, Resonanz-Trainer Martin Pleil bietet am Spielplatz und im Seminarraum der Martinsklause Mistelbach von 16. Februar bis 22. Juni 2017 regelmäßig alle 14 Tage, jeweils Donnerstagnachmittag themenmäßig fortlaufende Lerngruppen für Kinder & Jugendliche zur Unterstützung im Schulalltag an: „Dabei bewegen wir uns viel, gehen in die Natur hinaus, haben jede Menge Spaß und lernen freud- und respektvoll miteinander zu leben. Auch auf aktuelle Themen der Kinder gehen wir ein.“werden Inhalte, wie• wieder mehr Spaß in der Schule haben• leicht Freunde finden• Eigenverantwortung stärken und eigene Ressourcen finden• Konfliktlösungsstrategien entwickeln• Talente und Begeisterung entdecken und nutzen• Ängsten und Aggressionen abbauen,in Form von Spielen, kreativem Gestalten, Phantasiereisen, Geschichten und Rollenspielen vermittelt.sind• Motiviert und konzentriert Lernen• Abbau von Ängsten und Aggressionen• Lernstrategien nach den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung• Erfolgsstrategien – Prüfungen meistern, Ziele erreichen• Talente und Begeisterung entdecken und nutzen (“Jeder kann etwas gut”)• Selbst- und Sozialkompetenz erweitern• Frustrationstoleranz erhöhenZu den verschiedenen Themen besteht auch die Möglichkeit für Einzelcoachings.Donnerstag, 16.02.Donnerstag, 02.03.Donnerstag, 16.03.Donnerstag, 30.03.Donnerstag, 20.04.Donnerstag, 04.05.Donnerstag, 18.05.Donnerstag, 01.06.Donnerstag, 22.06.2017Die Lerngruppen von 6 – 10 Jahre finden jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr,für 11– 16 Jahre jeweils anschließend von 17:00 bis 19:00 Uhrin A-2130 Mistelbach, im Seminarraum der Martinsklause Mistelbach, Obere Siedlungsstrasse 1A, statt.€ 40,- pro Person für 2 Stunden€ 60,- für Geschwister für 2 Stunden€ 375,- für einen 10er Block pro PersonAnmeldung bei Monika Festenburg oder Martin Pleil per E-Mail oder TelefonPsycholog. Beratung / Kinder- & Jugendcoach / MentaltrainingInstitut Kutschera Region WeinviertelA-2193 WilfersdorfTel. +43 (0) 664 -48 48 416Mail: m.festenburg@kutschera.orgwww.kutschera.org (Familie/Schule – Kinder&Jugendliche – laufende Gruppen)Beratung - Coaching – Trainingfür Kinder und ElternInstitutkutscheraRegion WeinviertelA-2193 Bullendorf, Lundenburgerstr. 20T +43 (0)664 1429721m.pleil@kutschera.orgwww.kutschera.org (Familie/Schule – Kinder&Jugendliche – laufende Gruppen)" Es geht im Leben nicht darum zu warten, dass das Unwetter vorbeizieht. Es geht darum zu lernen, im Regen zu tanzen. Wir freuen uns, auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zeit.“Foto: Institut Kutschera