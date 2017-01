Küchenbrand in Olgersdorf: Frau stirbt

20.01.2017, 13:33 Uhr

Am 18. Jänner wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich gemeinsam mit einem Bezirksbrandermittler sowie einem Brandsachverständigen des Bundeskriminalamtes die Brandursachenermittlung durchgeführt. Der Brand soll den Ermittlungen zufolge in der Küche entstanden sein. Es ist von einer unbeabsichtigten Einbringung noch glimmender Teilchen in einen Kunststoffkübel auszugehen. An dem Wohnhaus entstand beträchtlicher Sachschaden, die Höhe ist derzeit nicht bekannt.