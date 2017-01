Mistelbacher Integrations-Markt sucht dringend Räume für Lebensmittelausgabe

05.01.2017, 17:04 Uhr

Im Rahmen der „Bewegung Mitmensch“ haben sich etwa 25 Freiwillige gefunden, die bereits seit einem Jahr einmal wöchentlich ihre Freizeit opfern, um gespendete Lebensmittel aus fast allen Supermärkten mit einem von der Firma Aust zur Verfügung gestellten Auto abzuholen, zu sortieren, in Regale einschlichten und letztendlich an Asylwerber ausgeben.

„Wir sind dem Lagerhaus, das uns die Räumlichkeiten bis jetzt zur Verfügung gestellt hat, sehr dankbar. Dort hatten wir genug Platz für alle Waren, Kleidung, Geschirr und Fahrräder. Nun sind wir dringend auf der Suche nach einem oder mehreren Räumen, wo wir Lebensmittel und Hygieneartikel Lagern und an die Asylwerber ausgeben können“, wenden sich die MIM Leiter Walter Bein und Alice Grogger hilfesuchend an die Öffentlichkeit.Finanziell unterstützt wird der Integrationsmarkt auch von den Lions Ladies „Wein4tel Juno“, dem Lions Club Weinviertel Nord“, dem „Freundeskreis“ (mit 16 Familien), von Vereinen, den SPÖ Frauen - allen voran Inge Pelzelmayer, wie auch der ganzen Pfarrgemeinschaft mit Pater Hermann und einigen anderen Spendern.Um den rund 200 Asylwerbern in der Stadtgemeinde Mistelbach zu helfen, gründete die Flüchtlingshilfe Mistelbach unter der Federführung von "Bewegung Mitmensch" den Mistelbacher Integrations-Markt (MIM) in der Josef-Dunkl-Straße. Hier werden Lebensmittel und Waren von Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Privatpersonen, oder aus Spenden angekauft, an Asylwerber ausgegeben. Sachspenden von Privatpersonen können jeden Dienstagabend oder Mittwochvormittag vorbeigebracht werden.Wer Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, oder diesbezügliche Vorschläge und Ideen hat, möge bitte den Mistelbacher Integrationsmarkt unter der Telefon Nummer 0676-340 95 96 oder 0650- 390 27 48 kontaktieren.