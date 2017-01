Mitgliederversammlung der FF Wilfersdorf

16.01.2017, 08:10 Uhr

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die FF Wilfersdorf einen Vizelandesmeister stellt. HLM Gerald Gail konnte in seiner Altersklasse bei den Landeswasserleistungsbewerben in Gossam den ausgezeichneten 2. Platz erreichen. Die Ausbildungsprüfung Atemschutz konnte ebenfalls erfolgreich in Bronze und Silber absolviert werden. Erwähnenswert ist, dass gleich 3 Feuerwehren des Unterabschnitts Wilfersdorf daran teilgenommen haben.Bürgermeister Josef Tatzber dankte für die geleistete Arbeit und für die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und der Gemeinde. Er wünscht der FF Wilfersdorf auch für das kommende Jahr alles Gute.