ÖKB-Bezirkstag LAA/Th.

12.01.2017, 18:42 Uhr

Die Obmänner berichteten über das abgelaufene Jahr wobei bei allen Verbänden die Probleme ähnlich gelagert sind.Alle Verbände unterstützten im letzten Jahr die jeweiligen Gemeinden durch die Pflege der Denkmäler und soziale Einrichtungen wie den Weltladen, das Kolpinghaus, das SOS-Kinderdorf aber auch die Pfarren durch großzügige Sach-u. Geldspenden.Ein Höhepunkt im Bezirksverband wird im Jahr 2017 das Bezirkstreffen in Ungerndorf am 30. April sein. Ein weiterer die Landeswallfahrt am 27. August nach Maria Taferl und der anschließende Besuch der Landesausstellung in Pöggstall.