Poysdorfer Schüler besuchten Notrufleitstelle

15.01.2017, 19:52 Uhr

Von Leitstellenleiter Florian Hintereggger bekamen die Schülerinnen und Schüler einen ausführlichen Einblick in den Ablauf, beginnend mit dem Eingang eines Notrufes, den erforderlichen Informationen für die Einsatzkräfte, der Anleitung zu lebensrettenden Sofortmaßnahmen, bis hin zur technischen Unterstützung durch die Software und das digitalisierte Kartenmaterial. Die GPS-Ortung der Einsatzfahrzeuge garantiert, dass jenes erforderliche Fahrzeug oder Einsatzmittel, mit der kürzesten Eintreffzeit alarmiert wird.

Dem Entschluss, eine Notrufleitstelle zu besuchen, war ein tragisches Ereignis in Poysdorf vorausgegangen. Auf einem Fußgängerübergang wurde eine Pensionistin von einem LKW überrollt und verstarb noch an der Unfallstelle. Drei Schüler der 4c waren gerade auf dem Nachhauseweg und wurden Augenzeugen. Die dramatischen Bilder und das tragische Ende setzte den Schülern doch sehr zu. Zuhause angekommen sprachen sie mit der Mutter eines Burschen, die selbst Polizistin ist, über das Erlebte. Die Mutter reagierte vorbildlich und forderte über die Leitstelle von Notruf NÖ ein sogenanntes KI-Team (Krisen-Intervention-Team) an. Durch ein Gespräch und mit verschiedenen Techniken konnte den Schülern bei der Aufarbeitung des tragischen Ereignisses geholfen werden.Vertreter des Kriseninterventions-Teams des Roten Kreuzes der Bezirksstelle Mistelbach nahmen mit ihrer Teamleiterin Elisabeth Friedl an der Exkursion zur Notrufleitstelle teil.Im Jahr 2016 wurden von KI-Team 38 Einsätze abgearbeitet, 100 Einsatzstunden geleistet, 115 Personen betreut und dabei 1.230 km zurückgelegt. Bei der steigenden Anzahl an Einsätzen werden natürlich weitere Freiwillige gesucht. Anmeldung entweder online unter www.roteskreuz.at/noe oder 05914463000.