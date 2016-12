Rot-Kreuz Weihnachtsfeier mit Präsident Josef Schmoll

14.12.2016, 21:51 Uhr

„Am Vormittag hatte Präsident Schmoll noch eine Pressekonferenz mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Johanna Mikl-Leitner zur Präsentation des neuen Systems der Notarztversorgung in Niederösterreich. Dass er trotz vollem Terminkalender unserer Einladung gefolgt ist, unterstreicht die enorme Wertschätzung für unser ehrenamtliches Engagement“, so die Gerasdorfer Rot-Kreuz-Ortsstellenleiterin Angelika Isensee.Neben Clemens Hickl, dem Bezirksstellenleiter des Rettungsbezirkes Mistelbach und dem Gerasdorfer Bürgermeister Alexander Vojta nahmen nahezu 150 Gäste an den Feierlichkeiten der Gerasdorfer Ortsstelle teil.In seiner Rede wies Schmoll auf die Unverzichtbarkeit des Freiwilligenwesens beim Roten Kreuz hin und bedankte sich bei den Anwesenden für das geleistete Engagement. Bezirksstellenleiter Clemens Hickl bekräftigte nochmals, dass im Rettungsbezirk Mistelbach einiges in Bewegung gekommen ist und dies inzwischen auch im Landesverband sehr positiv wahrgenommen wird.