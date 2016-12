Stefan Tauber ist neuer Rotkreuz-Bezirkskommandant für den politischen Bezirk Mistelbach

14.12.2016, 13:50 Uhr

„Wir freuen uns, mit Stefan Tauber eine sehr erfahrene Persönlichkeit für diese Position gefunden zu haben“, betonte Rotes Kreuz Bezirksstellenleiter Clemens Hickl.Der 27-jährige Stefan Tauber ist bereits seit 2009 als freiwilliger Mitarbeiter in diversen Funktionen an der Rotkreuz-Ortsstelle Gerasdorf tätig und war schon bei einigen Großereignissen federführend im Einsatz, wie zum Beispiel die beiden Busunglücke in der nahen Vergangenheit und auch als Hauptorganisator der Hilfe für Menschen auf der Flucht im Bezirk.Durch seine Anwesenheit bei Bereichs- und Landesklausuren konnte sich Stefan Tauber sehr viele Fähigkeiten, Fachwissen und Strategien aneignen. Der unmittelbare Kontakt und die Präsenz zu den Vorgesetzten auf Landesebene ist immens wichtig.

„Wir haben sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten und die ich entsprechend unterstützen möchte“, so der neue Bezirkskommandant Stefan Tauber.Ein weiteres Hauptaugenmerk legt Tauber auf die Vernetzung mit Behörden und den Blaulichtorganisationen, um im Einsatzfall auf Erfahrungswerte und aktuelle Herausforderungen bestmöglich reagieren zu können.