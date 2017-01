Thermenstadt Laa auf Erfolgskurs

18.01.2017, 13:47 Uhr

„Dass die Nächtigungsbilanz so positiv ausgefallen ist, freut uns alle und ist auch eine Bestätigung unserer touristischen Anstrengungen. Gratulation an alle verantwortlichen Betriebe!“ zeigt sich die Tourismusobfrau Helga Nadler erfreut.An diesem positiven Ergebnis war jedoch nicht nur das Thermenhotel beteiligt, sondern auch die restlichen Laaer Betriebe konnten mit 13.228 Nächtigungen ein Plus von 9,6% verzeichnen.Von den Herkunfstmärkten unserer Nächtigungsgäste sind Wien und Niederösterreich nach wie vor an der Spitze, an dritter Stelle befindet sich Oberösterreich und der tschechische Markt liegt mit rund 6.000 Nächtigungen an vierter Stelle.„Auch wenn das Tourismusangebot in Laa und im Land um Laa in den letzten Jahren spürbar an Qualität und Profil gewonnen hat, werden wir uns auf diesen Zahlen nicht ausruhen sondern uns bemühen mit neuen Angeboten auch im Kulturbereich und noch mehr Vernetzung zu punkten!“ so Tourismusstadtrat VizeBgm. Georg Eigner.