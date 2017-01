Traktorfreunde Großkrut luden zum Stammtisch!

06.01.2017, 20:43 Uhr

Der Organisator und Traktorfreund aus Großkrut, Ferdinand Reidlinger, konnte sich über ein volles Extrazimmer freuen. Ferdinand Reidlinger konnte neben Großkruter Traktorfreunden unter anderem auch Oldtimerfreunde aus Bullendorf, Drasenhofen, Dürnkrut, Mannersdorf/March, Zistersdorf, Ringelsdorf, Großinzersdorf und Wien begrüßen.Er brachte einen Rückblick auf das Traktorjahr 2016, welches mit der Ausfahrt in eine Obstbaumplantage in Drasenhofen am 10. April begann, mit der Vatertagsausfahrt am 12. Juni und dem Grillen am Großkruter Teich am 24. Juli weiterging und mit der Ausfahrt nach Bernhardsthal am 25. September endete.

Folglich stellte er die geplanten Ausfahrten im neuen Jahr vor. Am 09. April wird es nach Poysdorf in eine Baum- und Rebschule gehen. Es folgt die traditionelle Vatertagsausfahrt am 11. Juni ins Schloss Lednice nach Tschechien. Weiter geht’s mit der Fahrt zum Grillen am Teich am 23. Juli und letztendlich mit der Fahrt ins Kutschenmuseum nach Laa/Thaya am 16. September.Der Vortrag war mit einer interessanten Fotopräsentation untermauert und hinterlegt. Zudem gab es interessante Filmvorträge. Auch wurden ein Dreschkirtag im Burgenland, eine Großglocknerfahrt sowie einiges über deutsche Traktoren und Schlepper gezeigt.Von den Oldtimerfreunden Wein4tel/Bullendorf war der Verantwortliche, Josef Kohzina, ebenfalls geladen und anwesend. Kohzina berichtete auch über die heurige Muttergasausfahrt, welche am 13. Mai stattfinden wird, sowie über ein Oldtimertreffen Anfang September und weiters über eine Überraschungsausfahrt Mitte November.Zu den Veranstaltungen und Ausfahrten der „Traktorfreunde-Großkrut“ als auch der „Oldtimerfreunde-Wein4tel/Bullendorf“ sind selbstverständlich alle Traktor- und Oldtimerfreunde von nah und fern herzlich zum Mitmachen und Mitfahren geladen.Gute Fahrt!