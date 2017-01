Ulrichskirchen-Schleinbach: verdiente Gemeindebürger geehrt

18.01.2017, 10:42 Uhr

Josef Stöckelmayer und Josef Holzbauer wurden für ihre Verdienste von LH Erwin Pröll ausgezeichnet.

Josef Stöckelmayer erhielt das Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich. Er gehört zum Urgestein der Gemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach. Neben der Freude am Helfen ist es die Musik, die wesentlich sein Leben bestimmt. Als langjähriger Kapellmeister der Ortsmusik Schleinbach konnte er die Gemeindebürger immer wieder musikalisch begeistern. Auch für den musikalischen Nachwuchs sorgt er, indem er in der Volksschule eine Bläserklasse errichtet hat, die den Volksschülern die Möglichkeit eröffnet, verschiedene musikalische Neigungen auszuloten und ein passendes Instrument zu erlernen. In seiner Funktion als Klubsprecher der ÖVP Fraktion ist es ihm zu danken, dass ein Klima des Miteinanders in der Gemeindestube eingezogen ist, das in der Vergangenheit nicht selbstverständlich war.

Josef Holzbauer erhielt das Verdienstzeichen des Landes Niederösterreich. "Seine für mich herausragendste Leistung ist seine Tätigkeit als Ortsvorsteher in Kronberg, die er jetzt 24 Jahre in bestechender Art bewerkstelligt. Er ist jederzeit für alle da", ressümiert Bürgermeister Ernst Bauer. Für alle da sein zeigt sich auch in seiner Mitgliedschaft in allen Kronberger Vereinen, die er oft auch durch Einsatz persönlicher finanzieller Mittel unterstützt. Die Errichtung des Kronberger Feuerwehrhauses ist seiner Initiative zu verdanken. Der katholischen Kirche diente er zwei Perioden als Pfarrgemeinderat, dem Sportverein Kronberg als Kassier. Im Musikverein Kronberg schlägt er seit 46 Jahren die große Trommel und im Rahmen der Gemeinde ist er auch GfGR, der sich auch in den anfallenden Bauverhandlungen bewährt.