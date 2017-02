Von Stadeln, Kräuterhexen und Kellergassen

01.02.2017, 14:09 Uhr

Neue Lehrgänge der AGRAR PLUS-Akademie starten im Frühjahr 2017! Echtes regionales Wissen aus dem Weinviertel

Mehr als 530 Teilnehmern wurden schon zu Kellergassenführern ausgebildet. Ab 15. März 2017 vermitteln namhafte Experten in sechs Modulen Wissenswertes und Interessantes rund um Wein, Kellergassen und Kellerkultur.Kursbeitrag: € 298,-Am 6. März startet bereits der 24. Kräuterkunde-Lehrgang im Kräuterdorf Neuruppersdorf mit Modulen von Kräuterkunde über Kochen mit Wildkräutern bis hin zum praktischen Arbeiten mit Kräutern in sieben halbtägigen Seminaren. Überliefertes Weinviertler Kräuterwissen macht die Ausbildung, die schon über 200 zufriedene Absolventen zählt, so einzigartig.Kursbeitrag: € 320,-

Ein runderneuerter Lehrgang der Stadelakademie wird ab 2. 5. 2017 gestartet. Die Ausbildung wurde auf vier Module konzentriert und wurde somit kompakter. Viel Wert wird dabei auf die bauliche Komponente und auf die neuen vielfältigen Nutzungen der Stadel gelegt. 2015 wurde die Stadelakademie mit dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnet.Kursbeitrag: 239,-Weiters wird aktuell auch ein weiterer Lehrgang der Mühlen-Akademie vorbereitet.Nach Abgabe von jeweils einer Hausarbeit erhalten die Teilnehmer ihre Urkunden im Rahmen einer feierlichen Schlussveranstaltung. In den Kursbeiträgen sind Skripten und Arbeitsmaterial enthalten. Nähere Informationen zu den Kursen finden Sie auch unter www.agrarplus.at oder telefonisch unter 02952/35223.