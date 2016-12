27.12.2016, 11:12 Uhr

Von Bullendorf weggehende marschierten rund dreißig Kinder und ebensoviele Erwachsene entlang des winterlichen und vereisten Eurovelo9 nach Wilfersdorf ins dortige Liechtensteinschloss, wo sie vom Museumsdirektor Hans Huysza empfangen und begrüßt wurden.

Der Weg führte diesmal jedoch nicht über die asphaltierte Brücke und den prunkvollen Haupteingang ins Schloss. Die zahlreichen Kinder und ihre Begleiter/innen waren eingeladen, so wie in der Ritterzeit, den Weg durch den Burggraben und durch wild verwachsenes Gebiet zum Wehrturm zu nehmen.Dort durften die Kinder den ihnen symbolisch entgegen gebrachten Widerstand mit bereitgelegten Schildern, Schwertern und Armbrust überwinden um in weiterer Folge vorbei am Verlies ins Schloss zu gelangen.Im gewölbten Schlosskeller warteten bereits die beiden Burgfräulein Gerti und Maria mit warmen Drachenblut und Ritterwürsten auf die hungrigen und erschöpften Ritter und ihre Vertrauten!Nach einer kurzen Stärkung ging es in den zweiten Stock zur Liechtenstein-Ausstellung, wo die Kinder auf Grund des maßstabgetreuen Models sehen konnten, wie und wo sie nun ins Schloss gelangten waren und wie das Schloss und deren Umgebung früher tatsächlich ausgesehen haben.Dem Gruppenfoto und den allgemeinen und gegenseitigen Weihnachtswünschen folgte der Rückmarsch nach Bullendorf wo, um 12:00 Uhr, das gemeinsame „Warten auf das Christkind“ endete.Frohe Weihnachten!