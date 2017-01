Zu wenig Freiwillige beim Roten Kreuz

05.01.2017, 21:22 Uhr

Für die Dienststelle des Roten Kreuzes war der 2.1.2017 ein historisches Datum. Die erste hauptberuflich beschäftigte Frau trat ihren neuen Job an.Alexandra Eigner, eine gebürtige Gerasdorferin, ist seit 2010, Rot-Kreuz Mitglied an der Bezirksstelle Mistelbach, Notfallsanitäterin, Sanitätseinsatzfahrerin und Bezirksverantwortliche für Jugendarbeit sowie Gruppenleiterin der Rot-Kreuz Jugend in Gerasdorf.Außerdem ist sie Lehrbeauftragte für Erste Hilfe und Lehrsanitäterin in Ausbildung. Sie wird vor allem im Ausbildungssektor aber auch im Rettungsdienst tätig sein. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, so die frisch gebackene hauptberufliche Sanitäterin.

Der zweite neue hauptberufliche Notfallsanitäter, Roman Schindler, war seit 2001, Rot-Kreuz Mitglied an der Bezirksstelle Hollabrunn. Er unterstützt nun den Bezirksstellenbereich Mistelbach als Sanitätseinsatzfahrer und Lehrbeauftragter für Sanitätseinsatzfahrer. Zusätzlich wird Schindler im Gesundheits- und Sozialdienst stark vertreten sein."Ich freue mich sehr über die Unterstützung durch unsere beiden neuen hauptberuflichen Kollegen", so Bezirksstellenleiter Clemens Hickl.