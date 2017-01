05.01.2017, 13:15 Uhr

In drei Gruppen - an drei Tagen - zogen die Sternsinger der Pfarre Zwingendorf im Rahmen der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar in der ersten Woche des neuen Jahres bei stürmischem, kaltem Wetter durch das Dorf und setzten ein Zeichen für eine gerechtere Welt. (adhai)