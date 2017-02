Zwingendorfer Faschingsständchen 2017

Das Dorfmuseum Zwingendorf und die Zwingendorfer Vereine führen seit über 20 Jahren jeweils am Faschingsonntag ihre traditionelle volkskundliche Faschingsveranstaltung " Zwingendorfer Faschingsständchen" durch, bei der den Geburtstags- und Hochzeitsjubilaren des Jahres bei 4 Stationen im Ortsbereich spezielle Ständchen dargebracht werden.In diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder am Faschingsonntag, also am 26. Februar 2017, statt. Start ist um 14 Uhr beim Dorfmuseum !

Dabei ziehen die Teilnehmer, darunter viele im Laufe der Zeit weggezogene ZwingendorferInnen, meist geschminkt und kostümiert, mit Musikbegleitung - heuer spielt wieder die bekannte mährische Musikkapelle "amateri" aus Dobsice/Znaim - durch das Dorf und machen bei 4 Stationen Halt, die von den Jubilaren und Vereinen betreut werden, wo den Jubilaren spezielle Ständchen dargebracht werden.Jedes Jahr nehmen Gäste aus nah und fern an dieser Veranstaltung - viele von diesen ebenfalls geschminkt und kostümiert - teil. (adhai)Für Rückfragen steht Museumsleiter Reg.Rat Adolf Haider - Tel. 02527/563, e-mail: adhai@aon.at - gerne zur Verfügung.