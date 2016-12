Wir pfeifen auf Gewalt

01.12.2016, 22:47 Uhr

Im letzten Jahr gab es im Bezirk Mistelbach 36 Wegweisungen und Betretungsverbote. Die SPÖ Bezirksfrauen zeigten am 1. Dezember 2016 am Mistelbacher Hauptplatz anlässlich der Aktion "16 Tage gegen Gewalt" lautstark pfeifend ihren Unmut über die noch immer in vielen Familien vorherrschende Gewalt.

Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen Wurzeln und Flügel (Johann Wolfgang von Goethe)

Sowohl positive als auch negative Beispiele wurden von den Bezirksfrauen dargebracht. Zeitgemäß ist, dass beide Partner gleichberechtigt und liebevoll mit ihrer Familie leben. Diese Sprüche wurden von den etwa 30 anwesenden Personen mit Beifall beklatscht, während Aussagen, die häufig in Gewaltbeziehungen vorkommen, lautstark ausgepfiffen wurden.