Basketball - den Drachen aus St.Pölten gezähmt!

06.02.2017, 09:16 Uhr

Die Anfangsphase des Spitzenspiels können die Gastgeber für sich entscheiden. Sie beginnen wacher und diktieren von Beginn an das Spielgeschehen. Mit einer Umstellung auf Zonendefense bekommen die Mistelbach Mustangs die Drachen besser in den Griff, allerdings funktioniert die Zuordnung am Rebound nicht und St. Pölten bekommt 3. und 4. Chancen. Die schlechte Trefferquote bei Mistelbach tut sein übriges und nach einem 8:0 Run der Hauptstädter sieht sich die Truppe um Coach Weissenböck Ende des 1. Viertels mit einem -11 Rückstand konfrontiert.

Das 2. Viertel eröffnet Ronny Sprung nach Assist von Sismilich mit 3 Punkten. Nach der Viertelpause wirken die Mustangs konzentrierter und kämpfen sich mit verbessertem Reboundverhalten wieder heran. Dygryn verwandelt nach einem Foul an der 3er Linie alle Freiwürfe und vollendet somit mit einen 8:0 Run der Gäste. Beim Stand von 29:25 wittern die Mistelbacher ihr Chance. Während bei St. Pölten die Trefferquote sinkt, spielt Ivo Prachar groß auf. Nach einem Steal und einem And-One Freiwurf holt sich der Tscheche ein paar Augenblicke später einen Offensivrebound und stellt mit einem erfolgreichen Layup auf 34:33. Ausgleichen oder in Führung gehen können die Mistelbacher in dieser Phase noch nicht. Die Gastgeber bekommen abermals 3. und 4. Chancen und stellen mit Ende des 2. Viertels auf 40:37 - alles auf Anfang.Mit Beginn der 2. Halbzeit ziehen die Wildpferde die Schrauben an. Nach einem frühen 3. Foul von Dygryn kann Semerad mit einem 3er zum 43:43 den ersten Ausgleich und später nach Foul und Freiwürfen die erste Führung herstellen. Bei den Gastgebern funktioniert in dieser Phase des Spiels nicht viel und nach den ersten Punkten für Thomas Morwitzer im Mustangstrikot heißt es beim Stand von 45:50 Timeout St. Pölten. Die Dragons setzen danach die Vorgaben von Coach Göttlicher gut um und können mit 52:52 wieder ausgleichen. In den Schlussminuten des 3. Viertels sind beide Mannschaften offensiv erfolgreich und somit geht es mit 61:61 ins entscheidende Schlussviertel.Dieses eröffnet Ivo Prachar mit einem erfolgreichen Wurf hinter der 3er Linie. Es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen kann. Beide Teams sind mittlerweile gut aufeinander eingestellt, und die Führung wechselt mehrmals. Mistelbach kann sich nach 4 Minuten mit 68:72 ein bisschen Luft verschaffen. Die St. Pöltner kämpfen sich allerdings mit Pressdefense und Offensivrebounds wieder heran und können Mitte des 4. Viertels zum letzten Mal mit 73:72 in Front gehen. 2 Minuten vor Spielende ist für Ivo Prachar Schluss. Er muss nach seinem 5. Foul auf die Bank. Für ihn kommt Thomas Morwitzer. Dieser stellt nach einem wichtigen Freiwurf auf 80:81 - restliche Spielzeit 55 Sekunden.Nach Turnover von Soldo stellt Topscorer Vladimir Sismilich nach Steal auf 80:83 - Timeout St. Pölten bei 10 verbleibenden Sekunden. Die Mustangs werden nicht nervös und verteidigen solide. Der 3er von Lukas Böck findet sein Ziel nicht, und die mitgereiste Fangemeinschaft der Mistelbacher kann einen Arbeitssieg ihrer Mannschaft und die Tabellenführung bejubeln.Obmann Leo Holy: "Bis auf die Reboundstatistik war das heute ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind glücklich, dass wir St. Pölten nach einem verpatzten 1. Viertel in diesem wichtigen Auswärtsmatch schlagen konnten."Das nächste große Spiel findet kommenden Freitag, den 10.02 statt. Gäste bei diesem Cup-Spiel sind die ece bulls Kapfenberg aus der Admiral Basketball Bundesliga. Die Steirer konnten sich vorige Woche im Viertelfinalspiel des Alpe Adria Cup gegen die slowenische Mannschaft KK Rogaška durchsetzen, und auch in der Liga sind die Kapfenberger mit derzeit 5 Siegen in Serie stark unterwegs.Ab 19:30 Uhr wird sich in der Sporthalle Mistelbach zeigen, ob unsere Mannschaft so einem Gegner gewachsen ist.Go Mustangs!