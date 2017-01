Basketball - Revanche der Timberwolves? Angekündigt, aber nicht geglückt!

09.01.2017, 09:18 Uhr

Etwas hektisch starten beide Teams das erste Spiel der Rückrunde nach der Weihnachtspause. Die Timberwolves haben die drei Wochen sichtlich genutzt, um sich auf das Spiel der Mistelbach Mustangs einzustellen. Zahlreiche Ballverluste auf beiden Seiten prägen zunächst das Geschehen – mit 12:8 liegen die Timberwolves bei diesen vorne. Eine andere Statistik wird von Florian Duck für die Mustangs angeführt: mit drei von vier Dreiern setzt er ein deutliches Ausrufezeichen. Mit 16:17 endet das erste Viertel.

Das zweite Viertel verläuft ähnlich wie das erste. Im Zeitablauf gelingt es den Wolves jedoch besser, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen, während den Mustangs das Wurfglück nicht hold ist. Bei +5 aus Sicht der Timberwolves ziehen die Mistelbacher jedoch die Schrauben an und arbeiten sich im Blitztempo ins Spiel zurück. Drei Sekunden vor der Halbzeitsirene ist es wieder Florian Duck, der einen Pass über das gesamte Spielfeld von Stefan Obermann abfangen und mittels Lay-up den Ausgleich zum 38:38 herstellen kann.Äußerst wach kommen die Mustangs aus der Kabine zurück. Mit Entschlossenheit und Nachdruck setzen sie zu Beginn des dritten Viertels dort fort, wo sie vor der Pause aufgehört haben. Nach fünf Minuten sind die Pferde mit +6 in Front. Zwar versuchen die Wolves, insbesondere in der Zone dicht zu machen, jedoch lassen sich die Gäste nicht beirren: Headcoach Martin Weissenböck greift auf die Bank zu und bringt – da Michal Semerad weiterhin geschont werden muss - neben Ronald Sprung und Florian Duck die Großen Edi Ovcak und Lukas Geyrhofer sowie Philipp Ganneshofer ins Spiel. Völlig zu Recht, wie sich zeigt: In 3 Minuten und 14 Sekunden pflückt Rebound-Monster Lukas sage und schreibe 4 Rebounds in der Defense und 3 in der Offense vom Brett. So gelingt es, das dritte Viertel mit 49:56 zu Ende zu bringen.Zu Beginn des letzten Viertels ist es vor allem das mitgereiste Mustangs-Publikum, das mit aller Deutlichkeit einen Sieg ihres Teams einfordert. Immer wieder gelingt es den Timberwolves, den Vorsprung zu verkürzen – insbesondere, da Florian Duck, dem über weite Strecken wiederum die Bewachung von Petar Cosic obliegt, sowie auch Benjo Dygryn bereits mir vier Fouls belastet sind. Doch in den entscheidenden Minuten agiert das Team der Mustangs, angeführt von Ivo Prachar und Vladimir Sismilich, souverän und lässt sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. 5 Sekunden vor Schluss kann Dygryn - kurz nach einem Idealpass auf Michael Zwick, der ganz knapp an seinen ersten beiden Punkten vorbeischrammt - nach seinem fünften Foul beruhigt das Spielfeld verlassen. Die Freude bei Spielern und Fans – sowie die Erleichterung von Martin Weissenböck, die dem Headcoach deutlich ins Gesicht geschrieben steht – ist groß, als Sieg Nummer 11 mit in 61:72 trockenen Tüchern ist.Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel am 14. Jänner um 17 Uhr in der Sporthalle Mistelbach gegen die Wörthersee Piraten!