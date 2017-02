ITF Grande Master Seminar mit Trevor Nichols 9.Dan

09.02.2017, 10:32 Uhr

Zum ersten Mal war ich als Vertreter der ITF-AUT bei dieser großartigen Veranstaltung.Das Seminar war sehr fordernd und verlangte den ganzen körperlichen Einsatz.Am Samstag war das Seminar-Thema Sparring. Nach sechs Stunden Training mit kleinen Pausen hatte ich einiges dazu gelernt.Am Sonntag gab es noch ein technisches Seminar für die Dan-Träger. Dank an die Ceska Taekwon-Do ITF Asociace und an Frantisek Macek President of Czech Taekwon-Do Association.