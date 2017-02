Stammtisch mit der Radlobby Wolkersdorf

16.02.2017, 14:13 Uhr

Die Radlobby Wolkersdorf setzt sich für Verbesserungen für AlltagsradlerInnen ein.Hermann Hiebner von der Radlobby Wolkersdorf: “Wir wollen bessere Verbindungen, komfortable und sichere Abstellanlagen und mehr Sicherheit für Radfahrende. Dazu sind wir in Kontakt mit der Politik. Wir sind die Interessensvertretung für RadfahrerInnen, das, was ÖAMTC und ARBÖ für AutofahrerInnen ist.”Mittlerweile besteht unsere Gemeindegruppe - eine Teilorganisation der Radlobby Niederösterreich - seit ziemlich genau zwei Jahren.Letztes Jahr wurde der Radweg nach Münichsthal asphaltiert und zum Sportplatz ein Geh- und Radweg errichtet. Dass die Anschaffung von Radanhängern und Lastenrädern von der Stadtgemeinde gefördert wird, war auch eine Initiative der Radlobby Wolkersdorf.Aktuell wird der Radweg nach Riedenthal in einem Teilbereich, der in schlechtem Zustand ist, saniert.

Hermann Hiebner:“Um über unsere Aktivitäten besser informieren zu können, Interessierten die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen persönlich vorzubringen oder uns kennenzulernen, haben wir einen Stammtisch eingerichtet.”In geraden Monaten findet der Stammtisch jeden ersten Dienstag im Monat,in ungeraden Monaten, jeden ersten Mittwoch im Monatjeweils um 18:30 Uhr im Stadtwirtshaus in der Hauptstraße 41 statt.Hiebner: “Wir freuen uns besonders darauf, wenn wir neue Leute kennen lernen, denen Radfahren ein Anliegen ist.Daher komme beim nächsten Radlobby-Stammtisch ins Stadtwirtshaus Wolkersdorf.”Die nächsten Stammtischtermine sind am 1. März und am 4. April.Mehr Informationen zur Radlobby Wolkersdorf unter