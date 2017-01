U-10 Hallenturnier 2017

14.01.2017, 20:24 Uhr

Gespielt wurde in zwei Vierergruppen um den Einzug in die Finalspiele.Sowohl in Gruppe A als auch in Gruppe B gab es klare Verhältnisse.Der FC Mistelbach (A) und der SV Hausbrunn (B) sicherten sich ohne Punkteverlust die Gruppensiege.Die zweiten Plätze gingen an den FC Wilfersdorf (A) und den SC Laa/Thaya (B), die nur gegen die Gruppensieger Punkte abgaben.Mit je drei Punkten belegten der ASV Hohenau (A) und die Mädchenauswahl der JHG Nord (B) die dritten Plätze.Vierter wurden der USV Hauskirchen (A) und der USV Schrick (B).Den Turniersieg holte sich der SV Hausbrunn nach einem Remis in einem bis zum Schluss spannenden Finale gegen den FC Mistelbach erst im Penaltyschießen.Dritter wurde der FC Wilfersdorf mit einem 2:0 Sieg im kleinen Finale gegen den SC Laa/Thaya.Auch das Spiel um Platz 5 wurde erst im Penaltyschießen entschieden. Der SV Hohenau setzte sich gegen die Mädchenauswahl der JHG Nord durch.Der USV Schrick gewann des Spiel um Platz 7 gegen den USV Hauskirchen mit 5:2.Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sichbei LANDESRAT Mag. Karl WILFING für die Pokalspenden,bei Bürgermeister Leopold Richter und Vizebürgermeister Günter Bayer für die Hauptpreise der Bausteinaktion,beim Weinhof Familie Luckner für die Spende eines Traubensaftkorbes undbei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.weiter Infos und Fotos unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/hallen--tu...