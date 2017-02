U-15-I Hallenturnier 2017

01.02.2017, 09:21 Uhr

In der Gruppe A holte sich der SV Jedenspeigen mit dem Punktemaximum von 9 Punkten den Gruppensieg, gefolgt vom SC Wolkersdorf (4 Punkte), vor dem 1. FC Slovacko I (3 P) und der NSG Herrnbaumgarten (1 P).Der SC Leopoldsdorf sicherte sich in Gruppe B ebenfalls mit dem Punktemaximum von 9 Punkten den Sieg.Zweiter mit 9 Punkten wurde der ASV Asparn/Zaya, gefolgt vom1. FC Slovacko II (3) und dem USV Hauskirchen.Nach spannenden Finalspielen mit knappen Ergebnissen ging der Turniersieg an den SV Jedenspeigen, der sich mit einem 3:2 Sieg in letzter Sekunde gegen den SC Leopoldsdorf durchsetzte.Dritter wurde der ASV Asparn/Zaya vor dem SC Wolkersdorf.Die Plätze fünf und sechs gingen an den 1. FC Slovacko nach dem internen Duell der beiden Mädchenmannschaften unserer tschechischen Gäste.Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sichbei der Raiffeisenkasse Poysdorf für die Pokalspendenund bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.weitere Infos und Fotos unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/hallen--tu...