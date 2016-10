Siemens nimmt Eule als Vorbild für besonders geräuscharme Windturbinenflügel

05.10.2016, 20:07 Uhr

An vielen Binnenstandorten ist die Betriebslautstärke ein wichtiges Kriterium für den Erfolg eines Windpark-Projekts. Deshalb machten sich Siemens-Forscher bei der Optimierung der Aerodynamik von Rotorblättern einen Effekt zu eigen, der vom Flug der Eule bekannt ist. Sie besitzt eine besondere Struktur an ihren Schwingen. Vor allem die kammartig gezackte Hinterkante sowie eine weiche Struktur der Flügeloberfläche nehmen der Luftströmung durch gezielte Verwirbelungen das Rauschen.

Ohne Energieverlust„Kammartige Verzahnungen an den Blatthinterkanten lieferten bei unseren Windkanal- und Feldversuchen eine optimale Schallreduzierung bei unterschiedlichsten Windgeschwindigkeiten“, berichtet Stefan Oerlemans, Aeroakustik-Experte im Low Noise Team der Technologieentwicklung bei der Siemens Wind Power and Renewables Division. „Bei dieser Struktur verlieren die Flügel keinen Auftrieb.“ Entsprechend arbeitet die Schallreduktion an den Rotorblättern ohne Verluste beim Energieertrag der Windturbine, wie Oerlemans bei der Vorstellung des Konzepts am Siemens Messestand auf der WindEnergy Hamburg erläuterte. Dadurch kann mit der neuen Technologie der Energieertrag gesteigert werden, ohne dass der Geräuschpegel steigt.In Kürze im EinsatzDemnächst wird die Serienfertigung starten und die Kamm-Struktur soll an der neuen Schallschutz-Windturbine SWT-3.3-130LN zur Grundausstattung gehören. Auch andere neue Turbinentypen sollen serienmäßig mit den Zusatzteilen ausgestattet werden.Alle Fotos entstanden im Windpark Marchfeld Nord am 27. September 2016.