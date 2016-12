Zwingendorf - neuer Nahversorger

16.12.2016, 18:47 Uhr

Am 15. Dezember 2016 konnte Bürgermeister Windpassinger nun das neue Kaufhaus für die Bevölkerung von Zwingendorf im Beisein der Zwingendorfer Gemeinderäte Dipl.Ing. Adolf Schmid und Sascha Weidinger sowie etlicher Dorfbewohner eröffnen. Obwohl die Geschäftsräumlichkeiten in dem früher von der Milchgenossenschaft und später von der RAIKA Zwingendorf sowie dem Dorfmuseum Zwingendorf, das in der anschließenden Alten Schrotmühle eingerichtet ist, genutzten Gebäude nicht sehr groß sind, konnten die neuen Betreiberinnen auch eine kleine Cafe-Ecke als Ort der Begegnung unterbringen.Es ist zu hoffen, daß das TipTop-Kaufhaus Zwingendorf, das mit dem Handelsunternehmen "Nah und Frisch" zusammenarbeitet, von der Bevölkerung von Zwingendorf gut angenommen und erfolgreich und langfristig geführt werden kann. (adhai)