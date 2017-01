05.01.2017, 13:32 Uhr

Irena`s Finest Hour

MÖDLING. Am Freitag, 13. Jänner, ab 20 Uhr bringt "Irena`s Finest Hour" jazzige Klänge mit slawischem Touch in puristischer Besetzung in die Kaiserin Elisabeth-Straße 22. Reservierungen für den Abend voller Jazz, Blues, Swing und Bossa mit einer Prise tschechischer Musik der Swing Ära in der Bühne Mayer kann man unter 02236/24481 tätigen.

Gefällt mir

0