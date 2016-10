Kabarett: Schluss mit Genuss?! – Na sicher nicht!

Schluss mit Genuss – das forderte Guggis Genusstherapeut bereits in der ersten Sitzung. Aber sollte man sich wirklich alles Genussvolle im Leben verkneifen? Nein, findet Guggi und präsentiert in ihrem Programm, wie uns Genuss in den skurrilsten Situationen begegnet. So machen neben Guggi selbst auch eine 47-jährige Teenagerin, ein streitendes Paar, ein arbeitsloser Banker und ein Online-Dating-Couple ihre ganz persönlichen Genusserfahrungen.

Freuen Sie sich auf einen GENUSSvollen Abend mit vielen verbalen und musikalischen Schmankerln. Untermalt mit fetzigen Songs ist das Programm kurzweilig und interessant für Jung und Alt, für Genießer und die, die es noch werden wollen.Freitag 07. Oktober 2016Hotel & Restaurant HlavacekLeopold Gattringerstraße 1062345 Brunn am GebirgeBeginn: 19:30 UhrEinlass: 18:00 UhrEintritt: € 18,-Für AKNÖ-, BKC- und CCB-Mitglieder € 14,-Veranstalter: Brunner Kultur Club