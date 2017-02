Lötkurse in der Hand.Werk.Stadt Mödling

04.02.2017, 14:44 Uhr

MÖDLING | Die Hand.Werk.Stadt Mödling veranstaltet zusammen mit Conrad Electronic in den Räumlichkeiten der HWS, 2340 Mödling, DI Wilhelm Haßlinger-Str. 3, Stiege 2, UG, für alle Personen ab 10 Jahren, die sich mit dem Thema Löten beschäftigen, Lötkurse für Anfänger.Georg Schibranij und Ferdinand Rubel, Löt-Profis und echte Praktiker, führen diese Kurse zu folgenden Terminen:

• Freitag, 10. Februar 2017 von 16 bis 18 Uhr• Samstag, 18. Februar 2017 von 10 bis 12 Uhr• Freitag, 24. Februar 2017 von 16 – 18 Uhr• Samstag, 4. März 2017 von 10 bis 12 UhrDer Workshop umfasste folgende Themen:• Begriffsklärung: „Was ist Löten?“• verschiedene Löttechnologien• Auswahl der richtigen Lötwerkzeuge• Wie sieht eine zuverlässige Lötverbindung aus?• Praktische Übungen an verschiedenen Platinen• Aufbau eines elektronischen Bausatz• Fehlerquellen beim Löten• Sicherheit und Unfallverhütung beim LötenTeilnehmen können alle Personen, die sich bei Conrad Electronic registriert und einen Gutschein für einen Gratis-Kurs erhalten haben. Das Mindestalter ist 10 Jahre; Kinder müssen in Begleitung von Erwachsenen sein.Das notwendige Material für die Abhaltung der Kurse wird den Teilnehmern vor Ort leihweise zur Verfügung gestellt, gelötete Werkstücke dürfen vom Kursteilnehmer nach Kursende mitgenommen werden.Lukas Brunbauer, Mitorganisator der Hand.Werkstadt Mödling: „Die Lötkurse, die wir zusammen mit Conrad Electronic veranstalten, haben so großen Anklang gefunden, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren. Mein Dank geht an Georg Schibranij und Ferdinand Rubel, die sich als Kursleiter zur Verfügung gestellt haben und ihre Freizeit opfern, um interessierten Personen das Löten beizubringen.“Georg Schibranij: „Wegen des großen Erfolges planen wir, ab April Lötkurse in Eigenregie durchzuführen!“Hand.Werk.Stadt MödlingPrivatinitiative zur Förderung des Handwerks und sozialen AustauschsD.I. Wilhelm Haßlinger-Straße 3 (Untergeschoss)A-2340 MödlingWeitere Informationen: www.handwerkstadt.orgFotos von Alfred Peischl © - Quellenangabe bei Veröffentlichung erbeten!AP7_6591: Beim Lötkurs am 4. Februar 2017 in der Hand.Werk.Stadt Mödling nahmen 5 Personen teil, davon 2 Kinder. vlnr. Kursleiter Georg Schibranij, Verena Reinhold, Walter Nemetz, Kursleiter Ferdinand Rubel, seine beiden Neffen Tobias und Manuel List und Thomas Szalay.AP7_6580: Eifrig dabei: Manuel und Tobias List