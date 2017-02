Nilfisk „Bravo“- die unendliche Geschichte

12.02.2017, 10:53 Uhr

Nachfragen bei Nilfisk ergaben, dass dieses „Billiggerät“ von der Firma nicht repariert wird, weil „es sich nicht auszahlt“. Aber ich ließ nicht locker und bekam von einem netten Nilfisk-Servicebetrieb in Salzburg doch einen Tipp, wie man das Ding aufkriegt.

Und am 9. Februar 2017 war es so weit: Wir schafften es, den Staubsauger endlich zu öffnen! Der Rest war dann ein Kinderspiel! Der Fehler war innerhalb von Minuten gefunden – das Netzkabel war in der Kabeltrommel durchgescheuert worden. Netzkabel kürzen, neu einlöten, alles wieder zusammenbauen – fertig!Der Staubsauger funktioniert wieder wie ein Glöckerl!Der glückliche Besitzer freute sich ganz besonders, darf er doch zur Belohnung gleich daheim staubsaugen!Fotos: Alfred Peischl - schlechte Qualität - Handy!