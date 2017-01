Rechtschreibung leicht gemacht - Unterstufe

Rechtschreibung leicht gemacht

War­um schreibt man manche Wör­ter groß, an­de­re klein? Wie ist das mit dem s und ss?Stummes h und langes ie quälen dich? G oder k? B oder p? F oder v?Alles nicht so einfach, oder?Niemand lernt Fußball spielen, indem er die Regeln auswendig lernt. Und genauso wenig lernt jemand Rechtschreibung ausschließlich durch Regelkenntnis.Daher stellen wir unseren Workshop so zusammen, dass du an Hand von Spielen und praktischen Übungen diese Regeln anwendest und immer wieder übst. Nur so bleiben diese im Gedächtnis und deine Texte in Zukunft fehlerfrei.

Lang­wei­lig? Kei­ne Spur: Hier geht es nicht wie in der Schu­le zu!​Schüler mit Recht­schreib­schwä­chenSchüler, die sicherer in ihrer Rechtschreibung werden möchtenSchüler, die end­lich Freude an Deutsch ha­ben möchten​