Seminar: Islam Konkret - Anziehung oder Herausforderung?, Info: 0699/10373993

Einladung zum HerbstseminarIslam konkretAnziehung oder Herausforderung?WANN8. 10. 2016 14.00 – 18.00 Uhr (Einführung in den Islam, die 5 Säulen des Islam)15. 10. 2016 14.00 – 18.00 Uhr (Besuch in der Moschee in Bad Vöslau)29. 10. 2016 14.00 – 16.00 Uhr (Die Frau im Islam)16.00 – 18.00 Uhr (Besuch muslimischer Frauen aus Bad Vöslau)5. 11. 2016 14.00 – 18.00 Uhr (Mohammed, der Prophet und vieles mehr)

WO Pfarrzentrum Wiener Neudorf, Wienerstraße 15, 2351 Wiener NeudorfREFERENTINNEN/REFERENTFrau Sabine Kandel, Frau Maria Simlinger, Herr Mag. Dr. Almir IbricWIEAnmeldungen sind ab sofort, aber bis spätestens 5. 10 2016 möglich.Der Kostenbeitrag von € 75,- ist am ersten Seminartag zu bezahlen und beinhaltet auch Kursunterlagen und Pausensnacks( exkl. Fahrtkosten nach Bad Vöslau).Seminarbegleitung, Anmeldung, Informationen:Viktoria Lintner viki.lintner@gmx.at; 0699 10373993; 02236 65265Brigitte Holzer 0676 6955345