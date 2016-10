stimmräume - Klang und Farbe in der Stimme (Workshop)

Im Zentrum dieser Workshop-Reihe steht die Arbeit an Klang und Farbe. Gearbeitet wird an der Sing- und an der Sprechstimme, aus dem Wissen heraus, dass beide Stimmfunktionen sich positiv beeinflussen. Je nach den Bedürfnissen meiner Workshop-TeilnehmerInnen setze ich Schwerpunkte. Ziel ist es die eigenen Resonanzräume zu erkunden und dadurch Tragfähigkeit und Kolorit zu erweitern. Der Workshop ist beliebig als Einzel- oder Kombitermin buchbar. Singend oder sprechend - man hat etwas zusagen!

Leiter: Sebastian Rietz (Sänger und Gesangspädagoge)Kursbeitrag: komplette Workshop-Reihe: 100 euro, Schüler-/StudentInnen: 70 euro; Einzeltermin: 40 euro, Schüler-/StudentInnen: 30 euro; zwei Termine: 70 euro, Schüler-/StudentInnen: 50 euroTermine: 21.10.2016, 18.11.2016, 13.1.2017 jeweils 18-21 UhrAnmeldung: stimmwerkstatt