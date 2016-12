Verkostung: Alte heimische Winter-Obstsorten

In der letzten Info-Verkostung der Reihe "KOSTBARKEITEN" im Jahr 2016 dreht sich alles um heimische Obstsorten. Ein kurzweiliger Vortrag und eine spannende Verkostung bilden ein Gesamterlebnis für alle Sinne.

Unsere Vorfahren schätzten Obst, das sehr spät im Jahr reif wurde als wertvolle Nahrungsquelle in der kalten Jahreszeit. Eine Reihe Wildgehölze und Obstsorten lieferten nicht nur gesunde sondern auch sehr geschmackvolle Früchte. Durch die Globalisierung und kommerzielle Massenerzeugung gerieten die alten Sorten weitgehend in Vergessenheit. Entdecken Sie die heimische Vielfalt in dieser kurzweiligen Veranstaltung neu, erfahren amüsante Hintergrundgeschichten und kosten viele verschiedene Produkte!

