Weinherbst in Gumpoldskirchen

27.08.2016, 15:00 Uhr

Mit einem „Soft-Opening“ werden die „Shellac Strikers“ bereits am Freitag, dem 2. September 2016 am Stand von Familie Otmar Schnitzer beim Wasserleitungshaus die Gäste begrüßen, die sich schon auf frischen Sturm freuen.Am Samstag, dem 3. September 2016 beginnt um 14:30 Uhr die Herbstsaison mit dem traditionellen Gebirgsaufschießen in Gumpoldskirchen. Nach einem kurzen Festkonzert am Kirchenplatz geht der Festzug zur Genussmeile, wo mit Böllerschüssen und Gratiswein der offizielle Lesebeginn gefeiert wird.

Die längste Schank der Welt – entlang des Wasserleitungsweges ist von 3. – 4. und 10. – 11. September zwischen Mödling und Bad Vöslau geöffnet. Most, Sturm, Wein und für die Region typische Schmankerln werden entlang der Genussmeile angeboten und werden ein wahres Genussfeuerwerk auslösen.Am 15. und 16. Oktober 2016 von 14 – 20 Uhr können Weinliebhaber beim Tag der offenen Kellertür wieder um 30,- Euro nach Lust und Laune bei 18 Winzern die besten Gumpoldskirchner Tröpferln verkosten und dazu noch Wein im Wert von 15,- Euro mit nach Hause nehmen.Beigefügte/s Foto/s von Alfred Peischl ©Fotonachweis bei Veröffentlichung erbeten!IMG_1300: Die Shellac Strikers werden am 2.9.2016 am Stand von Otmar Schnitzer musizieren.AP4_9435: Die Holzhausener Feuerschützen wrden am 3. 9.2016 mit dem traditionellen Gebirgsaufschießen die Lesesaison eröffnen.AP4_9582: Die Genussmeile wartet mit Most, Sturm, Wein und für die Region typischen Schmankerln auf die zahlreichen Besucher.16105 |