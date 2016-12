Hennersdorf erhält höchstes Qualitätsgütesiegel

11.12.2016, 13:01 Uhr

Zum zweiten Mal ausgezeichnet

Bereits vor 3 Jahren wurden die Tätigkeiten und die Qualität der Umsetzung des Projektes „gesunde Gemeinde“ mit der Plakette der Initiative „Tut Gut“ geehrt. Aufgrund der weiterhin hervorragenden Tätigkeiten erhielt die Gemeinde zum zweiten Mal wieder die höchste Auszeichung verliehen, die eine gesunde Gemeinde erreichen kann. LH-Stv. Johanna Mikl-Leitner überreichte die Auszeichnung an Arbeitskreisleiterin Andrea Chromecek die sich für den Einsatz des Teams der ‚gesunden Runde Hennersdorf’ bedankte. Auch Bürgermeister Ferdinand Hausenberger freute sich über diese hohe Auszeichnung: "Wir haben in den letzten Jahren viele Impulse in Sachen Gesundheit gesetzt. Das Projekt der gesunden Gemeinde ist ein voller Erfolg, welches in unserer Gemeinde sehr gut angenommen wird. Ich darf mich an dieser Stelle sehr herzlich für das Engagement von Arbeitskreisleiterin Andrea Chromecek und ihrem Team bedanken, welches immer neue Ideen im Bereich Gesundheit hat und diese umsetzt."395 »Gesunde Gemeinden« und 100 »tut gut«-Wirte setzen wichtige Impulse für die Gesundheit der NiederösterreicherInnen. Mit der heutigen Veranstaltung sagen wir einerseits Danke an die zahlreichen Ehrenamtlichen in den Gemeinden und holen 121 Gemeinden sowie 14 Wirte vor den Vorhang, die sich im letzten Jahr einem Evaluierungs- und Fortbildungsprozess unterzogen haben“, so Johanna Mikl-Leitner.