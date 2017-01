Marmelade aus Clementinen für die Winterzeit

26.01.2017, 22:19 Uhr

Wenn die dunklen Nachmittage kein Ende nehmen wollen, dann ist vitaminreiche Nahrung wichtig! Hier die Schritte, um selbst Clementinen-Marmelade einzukochen. Dann können Sie bald frühstücken wie die Queen :-)

Die Früchte schälen und die weißen Häutchen - so gut es eben geht - entfernen.Die Spalterl mit einem scharfen Messer ein Mal durchschneiden, damit beim Einkochen der Saft schneller austreten kann. Gelierzucker zugeben und bei mittlerer Hitze eher langsam aufkochen lassen. Jetzt die Masse mit dem Pürierstab durchmixen, dabei evt sichtbare Kerne entfernen. Je nach Geschmacks-Vorlieben noch Zitronensaft dazu, evt Orangenjuice und kleingeschnittene Schalenstreifen von Bio-Zitrus-Früchten. Abschmecken und nach der Gelierprobe in die sauberen Gläser füllen. Die Deckel mit hochprozentigem Alkohol ausschwemmen und fest aufschrauben. FERTIG! Ist das Einkochen gut gegangen, wird sich nach dem Abkühlen der Deckel etwas nach innen wölben und unbeweglich am Glas aufsitzen.Jetzt fehlt nur noch ein warmer Toast mit Butter - und das königliche Frühstück kann beginnen!