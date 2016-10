Meatballs live, Weinkost und shoppen bis am späten Abend

03.10.2016, 12:32 Uhr

Lange Einkaufsnacht in Mödling war ein Hit

MÖDLING. Hunderte BesucherInnen und Gäste nutzten einen der letzten wunderschönen Herbsttage am 30. September zum Flanieren und Einkaufen in Mödling. Im Rahmen der langen Einkaufsnacht hatten sich die Geschäftsleute und das Citymanagement Mödling wieder einiges einfallen lassen! Den quasi offiziellen Auftakt machte ein feines Hauskonzert der „meatballs“ rund um die Familie Pearson im Raikaforum Mödling. Das engagierte Raika-Team rund um Direktor Alois Zach hatte feine Köstlichkeiten mit Burgern und Brownies sowie köstliche Fruchtsäfte und Fassbier vorbereitet.Weiter zog sich das Programm über die Hauptstraße zur Weinkost vor dem Museum, wo die Winzer Pferschy-Seper und StockxHorny feine Tröpferl kredenzten. Auch rund um die Fuzo war volles Programm, zwei marching bands sorgten ab 18 Uhr für den richtigen Ton zum Einkaufen. „Danke an alle Geschäftsleute die mitgemacht haben, dieser tolle Abend war eine feine Werbung für die Einkaufsstadt Mödling“, freuten sich Stadtmarketing-Obmann GR Christoph Kny und Citymanagement-Geschäftsführerin Helga Schlechta. Unter den Gästen waren Wirtschaftsbundobmann Erich Moser, WK-Mödling Geschäftsstellenleiterin Karin Dellisch-Ringhiofer, WK-Obmann Martin Fürndraht mit Gattin Angelika, GR Markus Wildeis, STR Leo Lindebner sowie die Vzbg. Gerhard Wannenmacher und Ferdinand Rubel, die Bürgermeister Hans Stefan Hintner vertraten, der im Ausland war.