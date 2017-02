Minus 45 Kilo und nachhaltig schlank!

01.02.2017, 07:47 Uhr

Seit über 6 Monaten hält Samir Dzananovic nun schon sein Wunschgewicht. Das können Sie auch!

Starkes Übergewicht, hoher Blutdruck und Rückenschmerzen. Diese drei Faktoren brachten bei Samir Dzananovic das Umdenken. Der Fleischhauer aus Alland wollte abnehmen und das hat er mit easylife auch geschafft. Der Erfolg kann sich wirklich sehen lassen: 45 kg in 18 Wochen und vor allem an den Problemzonen konnte das überschüssige Depotfett zum Schmelzen gebracht werden. Das bedeutet konkret minus 31 cm Bauch- und minus 42 cm Taillenumfang.

Das Gewicht gehalten



Gelungen ist dies, dank der bewährten easylife Therapie: Man muss nie hungern, sondern im Gegenteil eher recht viel essen. Es gibt keinen Sport, aber dafür ärztliche Begleitung. Der Erfolg kommt, weil easylife den Stoffwechsel wieder in Gang bringt. Der Körper lernt wieder richtig – bzw. das Richtige – zu verbrennen.Heute, über ein halbes Jahr später, hat Samir Dzananovic sein Gewicht immer noch gehalten: „Natürlich kommt manchmal der eine oder andere Kilo dazu; doch ich weiß jetzt, wie ich den ganz leicht wieder wegbekomme.“ Auch das spricht für die easylife-Methode, die nicht nur auf kurzfristige Erfolge abzielt. Vielmehr geht es darum, dass die Menschen lernen, wie der Stoffwechsel auch nach der Therapie aktiviert bleibt. Die Therapie hat jedenfalls gehalten, was versprochen wurde und der 36-Jährige freut sich: „Mein Blutdruck hat sich normalisiert, ich brauche keine Medikamente mehr und vor allem bin ich mittags nicht mehr müde.“Wer es dem zufriedenen Niederösterreicher gleich tun will, kommt am besten im Februar zu den Stoffwechselwochen von easylife. Denn es wartet nicht nur die kostenlose Stoffwechsel-Analyse, sondern auch ein Beratungsgespräch in dem die persönlichen Abnehmchancen und -ziele besprochen werden.