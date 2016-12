Gumpoldskirchner Chöre spendeten

15.12.2016, 14:19 Uhr

Dieser Betrag wurde am 15. Dezember 2016 von Ewald Wappel, Johanna Spörk und GR Dagmar Händler an Judith Hartweger, der Einrichtungsleiterin der GRUFT übergeben.

Seit 30 Jahren ist die "Gruft" Wiens wohl bekannteste Caritas- Einrichtung für obdachlose Menschen. Sie bietet Personen, die auf der Straße stehen, einen sicheren Zufluchtsort und menschliche Wärme. 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr. Betroffene erhalten in der Gruft ein warmes Essen, einen Platz zum Schlafen, saubere Kleidung und die Möglichkeit zu duschen. Das Team der Gruft unterstützt obdachlose Menschen dabei, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen.