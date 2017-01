Regierungswechsel beim Faschingsempfang

15.01.2017, 13:47 Uhr

Der Faschingsempfang in der Stadtgalerie Mödling war am Freitag auch in seiner siebenten Auflage ein humorvoller Höhepunkt der Faschingszeit.

MÖDLING. Bereits zum siebenten Mal lud der Förderungsverein zum traditionellen Faschingsempfang in die Stadtgalerie und konnte sich über gut besuchtes Haus freuen. "Die Faschingszeit ist wichtig, gerade in Zeiten andauernden beruflichen Stresses ist dine fünfte Jahreszeit ein Ausgleich, mit ein bisschen Humor den Ernst des Lebens ein wenig zurückzudrängen.Wie jedes Jahr, wurden auch dieses Mal die Spendeneinnahmen einem karitativen Zweck gespendet: Eine Mödlinger Familie soll bei der Anschaffung eines Blindenhundes finanziell unterstütz werden: "Die Ausbildung eines Blindenhundes kann bis zu 45.000 Euro kosten. Uns ist wichtig, dass diese Spenden von Mödlingern auch Mödlingern zu Gute kommen.", erklärt Förderungsvereinspräsident Peter Holakovsky der auch augenzwinkernd durch das bunte Abendprogramm führte.Höhepunkt war die Amtsübernahme des Faschings-Herzogspaar. Mit einem herzlichen "MÖMÖ" gab das alte Herzogspaar Ulrike und Hans Kop nach vier Jahren aus Zeitgründen Ihre Faschingsregentschaft an Markus und Sonja Loidl ab.Bis Aschermittwoch hat der Förderungsverein noch zahlreiche Veranstaltungen geplant. Nähere Informationen gibt es unter www.mfv.at.