10 Jahre gute Kultur im Kaiserbahnhof

03.02.2017, 15:43 Uhr

Danzer, Ambros Fendrich

An das ausverkaufte Konzert mit Georg Danzer, Wolfgang Ambros oder auch Reinhard Fendrich, an besondere Theaterabende oder Kabarettisten, die ihrem Publikum unvergessliche Stunden beschert haben.Ein derartiges Highlight wurde dann auch gleich zum Jubiläum präsentiert: Alex Kristan sorgte für ein ausverkauftes Haus, anhaltendes Gelächter und einen Abend, der weit länger dauerte als geplant. Der Maria Enzersdorfer Kabarettist, der mit einer unheimlichen Begabung gesegnet ist, Stimmen nicht nur exakt nachmachen zu können sondern auch Mimik und Gestik in Sekunden anpasst, ist vielen aus Radio Ö3 ein Begriff. Auf der Bühne des Kaiserbahnhofs verblüffte er aber weit darüber hinaus mit einem Gespür für sein Publikum, Situationskomik und einer Beobachtungsgabe, die für Begeisterung im Saal sorgte.