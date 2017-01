100 Feuerwehrleute bei Brand in Wiener Neudorf im Einsatz

08.01.2017, 16:45 Uhr

Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Erdgeschoß der Wohnhauses in Vollbrand. Um die Intensität des Brandes zu brechen wurde erst ein Außenangriff durchgeführt. Danach drangen Feuerwehrleute auch in das Innere des Hauses vor.Die Besitzerin des Wohnhauses und deren Pflegerin konnten sich selbst in Sicherheit bringen, sie wurden verletzt. Die zweite Doppelhaushälfte konnte geschützt werden. Ein Feuerwehrmitglied wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

100 Florianis im Einsatz

Die FF Wiener Neudorf rückte mit drei Tanklöschfahrzeugen, der Drehleiter und einem Schweren Rüstfahrzeug mit 28 Mann zur Einsatzstelle aus. Zur Unterstützung wurde auch die FF Mödling alarmiert, sie fuhr die Einsatzstelle mit weiteren drei Tanklöschfahrzeugen an. Um die Einsatzbereitschaft in Wiener Neudorf sicherzustellen, wurde ein weiteres Fahrzeug der FF Mödling inklusive Mannschaft im Feuerwehrhaus Wiener Neudorf stationiert. Weitere Kräfte der Feuerwehren Laxenburg, Brunn am Gebirge, Biedermannsdorf und Guntramsdorf wurden alarmiert. Insgesamt rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.