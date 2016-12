130 Jahre Waisenhauskirche

29.12.2016, 11:52 Uhr

Festakt mit Adventkonzert.

MÖDLING. Seit Jahren zählt das Adventkonzert der A-Cappella-Gruppe "Alpine Carolers" in der Waisenhauskirche zum Abschluss des Advents zu den Höhepunkten in der Mödlinger Vorweihnachtszeit. Dennoch war das Konzert heuer etwas Besonderes: Die Aufführung wurde nämlich in den Festakt zum 130-jährigen Bestehen der Waisenhauskirche eingebettet. Organisatorin Gemeinderätin Eva Maier konnte daher zahlreiche Ehrengäste in der bestens gefüllten Kirche begrüßen, allen voran Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, Altbürgermeister Werner Burg und Gemeinderat Leo Oswald. Sie alle waren - wie auch die weiteren Zuhörerinnen - begeistert vom Konzert und spendeten fleißig. Denn auch heuer wurde im Rahmen des Konzert für die erst vierjährige Rosemarie sowie die verunglückte Synchronschwimmerin Vanessa Sahinovic gesammelt.