Abschluss der Fairtrade-Aktion in Perchtoldsdorf

20.12.2016, 08:46 Uhr

Drei Gewinner wurden im Rahmen des Perchtoldsdorfer Gewinnspiels ermittelt. Einen Fairtrade Geschenkekorb erhielt Familie Fechner, für die in Perchtoldsdorf am meisten gekauften Fairtrade Bananen. Beim Fotowettbewerb haben sich die Jurymitglieder für 2 Gruppen entschieden. Die Kinder der Ambros Rieder Schule und die Gruppe der Judoker. Die Preise an die Ambros Rieder Schule (eine Tafel Fairtrade Schokolade für jedes Kind und auch die Pädagoginnen) konnten bereits überreicht werden. Die Übergabe an die Judoker wird in den kommenden Tagen erfolgen. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aktion wieder einmal auf den fairen Handel aufmerksam machen konnten und werden sicher dran bleiben", so die Obfrau der Arbeitsgruppe Andrea Kö