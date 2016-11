Erstmals zwei Perchtenläufe in Mödling

25.11.2016, 11:24 Uhr

Gruselige Gestalten am 2. und 3. Dezember

MÖDLING. Der Perchtenlauf war immer ein Fixpunkt im Mödlinger Advent. Zuletzt war der Andrang aber schon so groß, dass einigen Besucher der Blick verstellt war. Deshalb organisiert das Citymanagement Mödling heuer gemeinsam mit der Stadt erstmals einen zweiten Perchtenlauf! Am Freitag, den 2. Dezember, starten die Perchten um 17 Uhr in der Fußgängerzone, am Samstag (3. Dezember) geht es um 18 Uhr los. Ein Höhepunkt ist auch heuer wieder die abschließende Feuershow der Perchten am Schrannenplatz. Alle Informationen zum Mödlinger Advent gibt es hier: www.moedling.at/advent