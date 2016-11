LAXENBURG. Die Pfarre Laxenburg lädt am 8. Dezember um 10 Uhr in die Pfarrkirche zum Gottesdienst. Aufgeführt wird dabei Joseph Haydns Missa in honorem

Beatissimae Virginis Mariae, die „Große Orgelsolomesse“. Es singt der Kirchenchor Laxenburg, an der Orgel Fiona Pollak. Außerdem zu hören sind Ingrid Sonnleithner, Sopran Martina Hübner, Alt, Willi Spuller, Tenor und Georg Klimbacher, Bass.