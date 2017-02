Florianis in Kaltenleutgeben zogen Bilanz

01.02.2017, 12:08 Uhr

14.156 Stunden

2016 rückten die Florianis zu insgesamt 10 Brandeinsätzen, 44 technischen Einsätzen und zwei Brandsicherheitsdiensten aus. Insgesamt waren Aktive, Reservisten und die FF-Jugend 14.156 Stunden ehrenamtlich im Einsatz. "Ich danke im Namen des gesamten Kommandos allen unseren Mitglieder für ihr Engagement und natürlich den Chargen und Sachbearbeitern für den geleisteten Mehraufwand um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten", so Raitmar. Er nutze die Hauptversammlung für Beförderungen und Ehrungen. So wurden Natalie Brunner,Lukas Fröschl, Harun Sevindik Christian Blau zum Oberfeuerwehrmann befördert.Christoph Kovarik wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. HBI Martin Heider erhielt für 25 Jahre Feuerwehrdienst das Verdienstzeichen der Marktgemeinde Kaltenleutgeben in Silber. Außerdem wurde OFM Natalie Brunner zur Gehilfin des Jugendbetreuers ernannt. Laura Birkhoven und Thomas Baron wurden in den Aktivdienst übernommen. Felix Hofer, Viktoria Schmidt und Fabian Walenta sind die Neuzugänge bei der Feuerwehrjugend.

Vorhaben 2017

Anschließend präsentierte Kommandantstellvertreter HBI Martin Heider noch die Vorhaben für das Jahr 2017, wobei die Fertigstellung des gebraucht angekauften Wechselladerfahrzeuges und die damit verbundenen Übungstätigkeiten um auch den Kran effizient zu nützen im 1. Halbjahr im Vordergrunde stehen.Unter den Ehrengästen bei der Jahreshauptversammlung waren auch Bürgermeister Josef Graf und Altbürgermeister Herbert Hohlagschwandtner sowie der Bezirkskommandant LFR Richard Feischl und der Abschnittskommandant BR Wolfgang Deringer.