Kaminbrand als Übungsannahme bei der Feuerwehr Kaltenleutgeben

10.02.2017, 13:17 Uhr

Sofort wurde begonnen zwei Löschleitungen und die Beleuchtung aufzubauen, was sich durch steiles und rutschiges Gelände ersichtlich schwierig gestaltete. Kurz darauf gingen zwei Atemschutztrupps mit den Löschleitungen in das Gebäude vor, um die verunglückten Personen, welche sich im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss befanden, zu retten und anschließend mit den Löscharbeiten zu beginnen. Danach musste mit der Rettungssäge noch die Dachhaut geöffnet werden, um die dort befindlichen Glutnester abzulöschen. Die Nachlöscharbeiten wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert.Durch rasches und genaues Vorgehen wurde das Übungsziel in kurzer Zeit erfüllt.Solche laufenden Übungen sind sehr wichtig um auch im Ernstfall schnell und präzise helfen zu können. Nach rund 2 Stunden rückt die Kaltenleutgebener Feeurwehr wieder in das Feuerwehrhaus ein und konnten die Geräte versorgen, was nach derartigen Einsätzen auch noch einige Zeit in Anspruch nimmt.Ein großer Dank gilt dem Besitzer des Gebäudes, welcher das Objekt für diese spannende und lehrreiche Übung zur Verfügung stellte.