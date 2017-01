03.01.2017, 11:46 Uhr

Kurz notiert - Silvester

BIEDERMANNSDORF. Schon gegen 19.30 Uhr geriet in der Silvesternacht ein Müllcontainer in Biedermannsdorf in Brand. Vermutlich war ein Feuerwerkskörper der Auslöser.



PERCHTOLDSDORF. Ein Pkw wurde in der Silvesternacht durch einen pyrothechnischen Gegenstand beschädigt.

